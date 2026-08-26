İranlı komutan: Düşmanın savaş gemileri bölgeden uzaklaştı

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Düşmanın savaş gemileri bölgeden uzaklaştı"

Tuğgeneral Muhibbi, "Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzdedir ve Fars Körfezi'nde düşmana ait hiçbir askeri gemi bulunmamaktadır" dedi.

Düşman unsurlarının bölgedeki hareketliliğine değinen Tuğgeneral Muhibbi, "Düşmanın tüm savaş gemileri Hürmüz Boğazı'ndan en az 400 kilometre uzaklaşmış durumdadır. Askeri ve egemenlik haklarımız gereği, İran'ın izni ve yönetimi olmadan hiçbir geminin bu su yolundan geçmesine izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Muhibbi ayrıca, Umman yakınlarındaki su yolunun da tamamen İran kontrolünde olduğunu belirtti.

“İran ve Umman Arasında Hürmüz Boğazı Mutabakatı”

Hürmüz Boğazı'nın siyasi boyutuna değinen Tuğgeneral Muhibbi, boğazın İran ve komşusu Umman'a ait olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasında yürütülen diplomatik sürece dair şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık bir ay önce Umman ile müzakerelere başladık ve her iki tarafın da kabul ettiği sonuçlara ulaştık. Bu görüşmelerde, her iki ülkenin boğaz sularındaki hakları ve bölgeden elde edilen gelirlerin paylaşımı konusunda mutabakata varılmıştır."

Tuğgeneral Muhibbi, ABD’nin müzakere sürecini sabote ettiğini ifade ederek, "ABD bu süreçte engelleyici bir rol oynamakta ve bu durum çalışmaların gecikmesine neden olmaktadır. ABD bu tutumundan vazgeçer ve mevcut mutabakat zaptına geri dönerse, üzerinde anlaşılan çerçeve doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nı geçişe açabiliriz. Ancak bunun için şartlarımızın ABD tarafından kabul edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Muhibbi, "ABD şartlarımızı kabul etmezse, Hürmüz Boğazı hiçbir şekilde geçişe açılmayacaktır” diye konuştu.