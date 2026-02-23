İran ile Azerbaycan’dan ekonomik işbirliği anlaşması

İran Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Bakü’de gerçekleştirildi. Toplantıya İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzaneh Sadık ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Yardımcısı Şahin Mustafayev başkanlık etti.

Mustafayev, Doğu Zengezur ekonomik bölgesini Nahçıvan’a bağlayacak olan Ağbend-Kelale otomobil köprüsü inşaatının resmen tamamlandığını duyurdu.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık da toplantıda yaptığı konuşmada, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun can damarı sayılan Reşt-Astara demiryolu projesinin önemine dikkat çekti.

Toplantının ardından ulaştırma, enerji ve ticaret alanlarında kapsamlı bir mutabakat zaptı imzalandı.

Bu anlaşma, Güney Kafkasya’da istikrar ve ekonomik kalkınma adına atılmış en somut adımlardan biri olarak kayıtlara geçmiştir.

