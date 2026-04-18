İran ve Türkiye arasında tarımda yeni işbirliği dönemi

İran Tarım Bakanı Gholamrıza Nuri, Bazargan Sınır Kapısı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret ve Şanghay İşbirliği Örgütü tarım bakanları toplantısına katılımına ilişkin detayları paylaştı.

Nuri, çok günlük ziyaret kapsamında özellikle Türkiye Tarım Bakanı başta olmak üzere Türk yetkililerle kapsamlı görüşmeler yaptığını belirtti.

Son bir yılda iki ülke arasındaki tarım ilişkilerinde belirgin bir artış yaşandığını vurgulayan Nuri, tarafların bu sürecin sürdürülmesi ve mevcut kapasitenin daha etkin kullanılması konusunda mutabık kaldığını, Türk tarafının da işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.

Bakan, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında ise üye ülkelerin tarım sektörüyle ilgili konuların ele alındığını, dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlasını kapsayan bu yapıda gıda güvenliğinin ana gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Nuri ayrıca toplantı kapsamında 12 ülke ve kuruluş temsilcisiyle görüştüğünü, bu tarafların ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadığını ve İran halkı ile yönetimine destek verdiklerini aktardı.

Ziyareti sırasında Türkiye’de Ağrı ve Iğdır valileriyle de görüştüğünü belirten Nuri, bu görüşmelerde sınır ve bölgesel iş birliklerinin ele alındığını söyledi.

Toplantılarda, serbest ticaret bölgeleri aracılığıyla iller arası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların yakında atılacağının ifade edildiğini ve Türkiye tarafının da bu konuda hazır olduğunu dile getirdi.

Nuri, ayrıca iki tarafın ortak serbest bölge kurulması konusunda da güçlü şekilde mutabık kaldığını belirtti.

Sınır ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hükümet politikalarına da değinen Nuri, Cumhurbaşkanı’nın komşu ülkelerle sınır illeri arasındaki etkileşimin artırılmasına özel önem verdiğini, bu doğrultuda gerekli yetkilerin yerel yönetimlere devredildiğini ve bunun ticaretin kolaylaştırılması ile sınır pazarlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.