The Wall Street Journal: İran, Hürmüz Boğazı’nda kontrolü elinde tutuyor

Al Jazeera’ye göre, The Wall Street Journal, son günlerde Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerin İran tarafından belirlenen rotaları kullandığını bildirdi.

Haberde, Tahran yönetiminin arabuluculara, boğazdan geçen gemilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon sağlaması gerektiğini ilettiği ifade edildi.

Ayrıca İran’ın, ABD ile nihai bir anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı’nda belirli bir sistem kurarak geçen gemilerden ücret alma planını gündeme getirdiği kaydedildi.

Öte yandan daha önce The Washington Post, son günlerde 5 boş petrol tankerinin Fars Körfezi’ndeki İran petrol limanlarına giriş yaptığını ve milyonlarca varil petrol yüklemeye başladığını ortaya koymuştu.

Gazete, bu tankerlerin girişinin ABD’nin İran petrol ihracatına yönelik “deniz ablukası” ortamında gerçekleştiğini vurgularken, uydu görüntülerinin de söz konusu hareketliliği doğruladığını yazdı.