İran’da üç eyalette geniş operasyon: Casusluk ve sabotaj ağları çökertildi

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, ABD, İsrail ve İngiltere ile bağlantılı olduğu belirtilen hücrelerin çökertildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu yapıların askeri saldırı hazırlıkları kapsamında ağ kurma, silahlanma, casusluk faaliyetleri yürütme, piyasayı bozma, kaçakçılık, ekonomik söylentiler üretme ve sokak olayları organize etme girişimlerinde bulunduğu ifade edildi. Bu hücrelerin Doğu Azerbaycan, Kirman ve Mazenderan eyaletlerinde tespit edilerek dağıtıldığı bildirildi.

Doğu Azerbaycan’da yürütülen operasyonlarda, Pehlevi yanlısı gruplarla bağlantılı 7 kişinin yakalandığı, bu kişilerin silah temin ettiği ve hassas noktaların koordinatlarını yurt dışındaki bağlantılarına ilettiği belirtildi.

Mazenderan’da ise Pehlevi yanlısı unsurlar, İsrail bağlantılı kişiler ve ekonomik faaliyetler üzerinden çalışan gruplar dahil olmak üzere 69 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Bu kişilerin saklandıkları yerlerde çeşitli silahlar ve iletişim ekipmanları ele geçirildi.

Kirman’da gerçekleştirilen operasyonlarda 51 kişinin tespit edildiği; bunlar arasında düşman istihbarat servisleriyle bağlantılı 3 casusluk ekibi, Bahai bağlantılı 2 grup, silahlı 4 kişilik bir hücre ve “International” medya ağıyla bağlantılı 6 kişinin bulunduğu ifade edildi.