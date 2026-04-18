18 Nis 2026 11:14

İran'dan BM'ye "Uluslararası hukuk ihlallerine karşı kararlı adım atın" çağrısı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade, Antalya’daki diplomasi forumu kapsamında BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile yaptığı görüşmede, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı bu kurumun etkili ve net tepki vermesini istedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere bulunduğu Türkiye’de, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile bir araya geldi.

Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve son gelişmeler ele alındı.

Hatibzade, bu görüşmede Birleşmiş Milletler’den, İran’a karşı gerçekleştirilen bu saldırılar sonucunda uluslararası hukuk ve kuralların açık ihlaline karşı etkili ve kararlı bir tepki göstermesini talep etti.

