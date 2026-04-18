Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü: Hürmüz Boğazı’nın kontrolü eski duruma döndü

Hatemü’l-Enbiya (s) Merkez Karargâhı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti’nin önceki müzakerelerde varılan anlaşmalar çerçevesinde iyi niyet göstererek sınırlı sayıdaki petrol tankeri ve ticari geminin Hürmüz Boğazı’ndan kontrollü şekilde geçişine izin verdiğini açıkladı. Ancak sözcü, ABD’nin geçmişte olduğu gibi tekrar tekrar anlaşmalara uymadığını ve sözde “abluka” adı altında deniz haydutluğu ve korsanlık faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Bu nedenle, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün yeniden eski durumuna döndüğü ve bu stratejik boğazın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından sıkı şekilde yönetilip kontrol edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD tam anlamıyla İran menşeli ve İran varışlı gemilerin serbest geçişine engel olmayı bırakmadığı sürece, Hürmüz Boğazı’ndaki sıkı kontrolün aynı şekilde devam edeceği vurgulandı.