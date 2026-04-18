18 Nis 2026 13:33

Pakistan’dan arabuluculuk mesajı: İran-ABD uzlaşısı için çabalar sürüyor

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İran ile ABD arasındaki görüşlerde uzlaşmaya çok yaklaşıldığını belirterek, İslamabad’ın arabuluculuk rolünü sürdüreceğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, İran ile ABD arasındaki görüşleri yakınlaştırmak için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Dar, Lübnan’ın İran ile ABD arasındaki temel anlaşmazlık başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Pakistanlı bakan ayrıca, tarafların İslamabad’da yürütülen müzakerelerde bir anlaşmaya oldukça yaklaştığını dile getirdi.

Öte yandan Pakistan ordusu, üst düzey askeri yetkili Asim Munir’in İran ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, bu temasların Batı Asya’daki krizlerin barışçıl çözümüne katkı sağlama ve bölgede istikrarı güçlendirme kararlılığını yansıttığını belirtti.

Açıklamada, Munir’in ziyaret kapsamında Mesud Pezeşkiyan, Muhammed Bakır Galibaf ve Abbas Erakçi ile de görüştüğü ifade edildi.

Pakistan tarafı, bu ziyaretin bölgedeki barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesine yönelik güçlü bir iradeyi ortaya koyduğunu vurguladı.

