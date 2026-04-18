  1. İran
18 Nis 2026 08:37

İranlı yetkili: Hürmüz’de yeni deniz düzenine uyma zamanı

İranlı yetkili: Hürmüz’de yeni deniz düzenine uyma zamanı

İranlı yetkili Azizi, Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin yalnızca İran’ın belirlediği kurallar çerçevesinde ve izinle yapılacağını vurguladı; ABD’ye de uyarıda bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı için yeni bir deniz düzenine uyulması gerektiğini belirtti.

Azizi, bu düzenin sosyal medya paylaşımlarıyla değil, İran İslam Cumhuriyeti tarafından belirlendiğini ifade etti.

Açıklamasında, yalnızca ticari gemilerin, o da Silahlı Kuvvetler Genel Karargâhı’ndan özellikle deniz kuvvetlerinden izin alarak, belirlenen güzergâhlardan ve İran halkının haklarının ödenmesinin ardından geçiş yapabileceğini söyledi.

Azizi ayrıca, ABD’nin İran gemilerine en küçük bir müdahalede bulunması halinde bu kararın kolaylıkla değiştirilebileceğini de sözlerine ekledi.

News ID 1936056

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha