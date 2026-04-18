İranlı yetkili: Hürmüz’de yeni deniz düzenine uyma zamanı

İran Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı için yeni bir deniz düzenine uyulması gerektiğini belirtti.

Azizi, bu düzenin sosyal medya paylaşımlarıyla değil, İran İslam Cumhuriyeti tarafından belirlendiğini ifade etti.

Açıklamasında, yalnızca ticari gemilerin, o da Silahlı Kuvvetler Genel Karargâhı’ndan özellikle deniz kuvvetlerinden izin alarak, belirlenen güzergâhlardan ve İran halkının haklarının ödenmesinin ardından geçiş yapabileceğini söyledi.

Azizi ayrıca, ABD’nin İran gemilerine en küçük bir müdahalede bulunması halinde bu kararın kolaylıkla değiştirilebileceğini de sözlerine ekledi.