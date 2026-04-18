  1. Ekonomi
18 Nis 2026 10:02

İran’ın yeni petrol sevkiyatı, ablukaya rağmen Hindistan’a ulaştı

İran’ın yeni petrol sevkiyatı, ablukaya rağmen Hindistan’a ulaştı

Petrol tankerlerini takip eden TankerTrackers şirketi, İran’a ait “Dorna” isimli süper tankerin, ablukanın uygulanmasından yalnızca birkaç saat önce İran’da görüntülendikten sonra şimdi AIS takip sisteminde Hindistan’ın güney kıyılarında ortaya çıktığını bildirdi.

Petrol tankerlerini takip eden TankerTrackers şirketi, İran’a ait “Dorna” isimli süper tankerin, ablukanın uygulanmasından yalnızca birkaç saat önce İran’da görüntülendikten sonra şimdi AIS takip sisteminde Hindistan’ın güney kıyılarında ortaya çıktığını bildirdi.

Açıklamaya göre tanker, yaklaşık iki milyon varil ham petrolü bölgedeki bir rafineriye teslim edecek.

Bu sevkiyat, Hindistan’ın son bir hafta içinde İran’dan aldığı üçüncü petrol yükü oldu. Şimdiye kadar yayımlanan verilere göre Hindistan’ın İran’dan satın aldığı petrol miktarı 6 milyon varile ulaşmış durumda.

News ID 1936059
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha