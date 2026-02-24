İran ile Azerbaycan arasında enerji işbirliği görüşmesi

Azerbaycan ile Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun 17. toplantısına katılmak üzere Bakü’de bulunan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Azerbaycan Enerji Bakanı Sayın Perviz Şahbazov ile görüştü.

Ferzane Sadık, Bakü ile ilişkilerin güçlendirilmesinin Tahran hükümetinin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Bakan ayrıca, İran ve Azerbaycan arasındaki ulaşım koridorlarının genişletilmesi, enerji alanında yeni ortak projelerin geliştirilmesi ve Reşt–Astara demiryolu başta olmak üzere altyapı ağlarının entegrasyonu konularında ilerleme sağlandığını belirtti.

Perviz Şahbazov ise görüşmede, Azerbaycan’ın İran ile ilişkilerinde “karşılıklı güven ve kardeşliğe dayalı yeni bir sayfa” açıldığını dile getirdi. Şahbazov, iki ülke bakanlıkları arasında yürütülen teknik ve ekonomik görüşmelerin enerji güvenliği, yenilenebilir kaynakların geliştirilmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine hizmet edeceğini vurguladı.

Görüşmede İran ile Azerbaycan arasında Hudaferin, Kız Kulesi ve Ordubad hidroelektrik santralleri de dahil olmak üzere ortak projelerin uygulanması ve elektrik ihracatı konuları ele alındı.

Gündemdeki projelerin uygulanmasını hızlandırmak amacıyla ortak faaliyetlerin güçlendirilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı.



