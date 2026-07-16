Pakistan'dan İran ve ABD'ye itidal çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda özellikle deniz ulaşımının güvenliği açısından durumun normale dönmesini umut ettiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve barışı zedeleyebilecek her türlü adımdan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ortak barış ve istikrar hedeflerine ulaşmak için diyalog ve diplomasinin alternatifi olmadığı vurgulanarak, tüm anlaşmazlıkların müzakere masasında çözülmesi gerektiği ifade edildi.

Pakistan ayrıca, Tahran ile Washington arasında imzalanan İslamabad Mutabakatı'nın barışın ve karşılıklı saygının güçlendirilmesi açısından sağlam bir çerçeve olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Açıklamada, mutabakatın karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen tüm tarafların şiddeti sona erdirmesi ve teknik müzakerelere yeniden başlaması için çabaların sürdürüleceği kaydedildi.