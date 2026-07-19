İran Kültür Bakanı'ndan ABD saldırısına tepki

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Cumartesi akşamı, ABD'nin Bender Abbas-Rudan kara yolu üzerindeki köprüyü hedef almasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Yıkılan köprünün fotoğrafını paylaşan Salihi, "Bu görüntü bugün Bender Abbas-Rudan yolundan." ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında ABD'yi "saldırgan" olarak nitelendiren Salihi, şu değerlendirmede bulundu:

"Amerikalı saldırganlar bu güzergâhtaki köprüyü yıktılar. Ancak İran halkı füzeler ve bombardımanla yere serilemez. Onlar iradelerini ve yüreklerini köprü yapar, yeni yollar inşa eder ve yollarına devam eder."