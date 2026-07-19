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19 Tem 2026 10:08

İran Kültür Bakanı'ndan ABD saldırısına tepki

İran Kültür Bakanı'ndan ABD saldırısına tepki

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, ABD saldırılarında Bender Abbas-Rudan yolundaki köprünün yıkılmasına tepki göstererek, "İran halkı füzeler ve bombardımanla durdurulamaz; iradeleriyle yeni yollar açar ve yoluna devam eder." dedi.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Cumartesi akşamı, ABD'nin Bender Abbas-Rudan kara yolu üzerindeki köprüyü hedef almasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Yıkılan köprünün fotoğrafını paylaşan Salihi, "Bu görüntü bugün Bender Abbas-Rudan yolundan." ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında ABD'yi "saldırgan" olarak nitelendiren Salihi, şu değerlendirmede bulundu:

"Amerikalı saldırganlar bu güzergâhtaki köprüyü yıktılar. Ancak İran halkı füzeler ve bombardımanla yere serilemez. Onlar iradelerini ve yüreklerini köprü yapar, yeni yollar inşa eder ve yollarına devam eder."

News ID 1937583

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