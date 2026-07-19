İran İçişleri Bakanı yarın Pakistan’a gidecek

Lübnan merkezli Al-Mayadeen haber kanalı, İran İçişleri Bakanı İskender Mümini’nin yarın (Pazartesi) Pakistan’a günübirlik bir ziyarette bulunacağını bildirdi.

İslamabad’ın arabuluculuk girişimi

Söz konusu ziyaretin, Pakistan’ın İran ile ABD arasındaki gerilimi düşürmek amacıyla yürüttüğü “arabuluculuk faaliyetleri” çerçevesinde gerçekleşeceği bildirildi.

İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda oluşturulan İslamabad Mutabakatı, Tahran'ın aldığı son kararla fiilen askıya alındı.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.