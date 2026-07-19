Hindistan ile Pakistan arasında çatışma

Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Hindistan ile Pakistan güçleri arasında Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın (LoC) Racouri (Rajouri) ekseninde yaklaşık iki saat süren yoğun bir çatışma yaşandı.

Haberde, Hint askerlerinin sınırı geçmeye çalışan silahlı unsurların ülkeye sızmasını engellediği belirtildi.Söz konusu olayın, Mayıs 2025'te iki ülke arasında ilan edilen ateşkesten bu yana Hindistan ve Pakistan askerleri arasında yaşanan en büyük çatışma olduğu ifade edildi.

Hindistan, Nisan 2025'te Pahalgam kentinde meydana gelen patlamanın ardından Keşmir'de askeri operasyon başlatmış, Pakistan topraklarındaki silahlı gruplara ait olduğu belirtilen hedefleri vurmuştu. Bu gelişme, iki ülke arasında askeri çatışmaların yeniden tırmanmasına yol açmıştı.