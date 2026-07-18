Anlaşmanın ihlali, ABD’li makamların imzasının geçersizliğini bir kez daha kanıtladı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, İran halkına hitaben yayımladığı mesajda, son dönemde yaşanan iki önemli gelişmeyi değerlendirdi.

Ayetullah Hamaney, İran halkının Şehit Lider’in uğurlama törenlerinde sergilediği "tarihi ve eşsiz" katılımı överken, ABD'nin mutabakat zaptını ihlal etmesini de sert sözlerle eleştirdi.

Ayetullah Hamaney, mesajında ABD'ye atıfla "Büyük Şeytan" ifadesini kullanarak, Washington yönetiminin imzaladığı anlaşmalara defalarca ihanet etmesinin, ABD başkanının imzasının "ne kadar değersiz ve geçersiz" olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.

İslam Devrimi Lideri'ne göre, "zorbalık, yayılmacılık ve vahşet, Amerikan anlayışının ayrılmaz parçalarıdır" ve bu son ihlal, ABD'nin "yalancılığının, mantıksızlığının ve güvenilmezliğinin" bir başka kanıtı olarak kayda geçti.

Ayetullah Hamaney, ABD'nin savaş kışkırtıcılığını sürdürmesi halinde karşılaşacağı sonuçlara ilişkin de uyarılarda bulundu. Mesajda, "Şimdi Amerikalı düşman savaşı kışkırtmak, daha ağır bedeller ödemek ve daha fazla itibar kaybetmek peşinde. Bilsin ki, sevgili İran milleti ve Direniş Cephesi ona unutulmaz dersler verecek" ifadelerine yer verildi.

İslam Devrimi Lideri, bu bağlamda İran'ın güney bölgelerindeki savaşçıların cesaretlerini ve fedakarlıklarını örnek göstererek, bu direniş ruhunun düşman karşısında caydırıcılık oluşturduğunu vurguladı. Ayetullah Hamaney’e göre, İran ve müttefikleri, Washington yönetiminin hesaplarını boşa çıkaracak kapasiteye sahip bulunuyor.

Devrim Lideri, mesajının ikinci bölümünde iç siyasete ve toplumsal birlikteliğe yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ayetullah Hamaney, mevcut kritik dönemde "kelime birliği" ve "kutsal ittifakın" tüm düzeylerde sürdürülmesinin en temel görev olduğunu belirtti. Ayrıca, yetkililerin halkın refahı için gösterdiği çabaların takdir edilmesi gerektiğini ifade ederken, vatandaşların uyanık ve aktif olması çağrısında bulundu.

Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, bazı kesimlerin yetkililere yönelik eleştirileri konusunda da açıklık getirdi.Ayetullah Hamaney, "Eleştiriler, samimiyet ve iyi niyetle yapıldığında değerlidir. Ancak bu eleştiriler, masum birine zulmedilmesine yol açmamalı ve toplumsal birliği zedeleme riski taşımamalıdır. Düşman bizden hiçbir zayıflık belirtisi görmemeli; bu uyanıklığı tam olarak koruduğumuzda düşman kaçınılmaz olarak bozguna uğrayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, mesajının son bölümünde, Şehit Devrim Lideri İmam Hamaney’in cenaze törenlerine katılan milyonlarca vatandaşa teşekkür ederek, bu katılımın "dostları hayran bıraktığını, düşmanları ise şaşkına çevirdiğini" belirtti.

Ayetullah Hamaney ayrıca, merci taklit makamlarına, alimlere, düşünürlere, kültürel, sosyal ve siyasi aktörlere, sivil ve askeri kurumlara ve Direniş Cephesi temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Lider, mesajını, tüm katılımcıların Hz. Mehdî'nin (a.c.f.) özel himayesine mazhar olması temennisiyle sonlandırdı.