Bahreyn'deki ABD'ye ait insansız deniz aracı deposu vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı 25 numaralı bildiride Bahreyn'de ABD'ye ait insansız deniz araçlarının bulunduğu deponun vurulduğunu açıkladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz gece ABD'nin terörist ve saldırgan ordusu yeniden savaş suçu işleyerek bazı köprülere saldırmış, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olmuştur.

Bu saldırılara karşılık olarak, 'Nasr-2' operasyonunun 17. dalgası kapsamında bu sabah erken saatlerde Bahreyn'deki ABD'ye ait insansız deniz araçlarının konuşlu bulunduğu depo hedef alınmış, çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale gelmiştir.

Ayrıca Bahreyn'de, düşmanın savaş suçlarında hedef tespiti amacıyla kullandığı ana yapay zekâ merkezi de çok sayıda balistik füze ve onlarca insansız hava aracıyla tamamen imha edilmiştir.

Çocuk katili ABD rejimi bilmelidir ki, köprüleri ve ulaşım altyapısını hedef almaya devam etmesi halinde, bundan böyle bölgede ABD hissedarlarının bulunduğu sanayi, bilgi teknolojileri ve yapay zekâ yatırımları hangi ülkede olursa olsun hedef alınacak; ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki Amerikan şirketlerine ait en değerli varlıklar da yok edilecektir.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan tüm ülkeler, bu savaş suçlarında ortaktır."