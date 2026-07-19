İran Ordusu: ABD’nin Kuveyt’teki iki önemli üssü İHA saldırılarıyla vuruldu

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, ordunun imha amaçlı insansız hava araçlarıyla (İHA) Kuveyt'teki ABD'ye ait iki önemli askeri üssü hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanın tekrarlanan saldırıları, aziz vatandaşlarımızın şehit edilmesi ile köprüler, altyapı tesisleri ve sivil bölgelerin hedef alınmasına karşılık olarak, birkaç saat önce 'Saika Operasyonu'nun 16. aşamasında İran Ordusu, terörist ABD ordusuna ait El-Udeyri Kampı'ndaki mühimmat deposunu ve Kuveyt'teki Ali el-Salem Üssü'nde bulunan Patriot radar sistemi ile hava gözetleme radarını yoğun imha tipi İHA saldırılarıyla hedef aldı."

Açıklamaya göre, El-Udeyri Kampı, ABD ordusunun bölgedeki en önemli üslerinden biri olup İran sınırına yaklaşık 104 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Üs, Amerikan kuvvetlerinin lojistik destek ve yeniden konuşlandırma faaliyetlerinde kritik bir rol oynuyor. Açıklamada, bu üssün işleyişinin aksatılmasının ABD'nin bölgedeki destek operasyonları üzerinde önemli etki oluşturacağı belirtildi.

Ayrıca Ali el-Salem Hava Üssü'nün de ABD'nin önemli askeri üslerinden biri olduğu, bölgedeki hava taşımacılığının ana merkezi ve Batı Asya'ya askeri birliklerin giriş kapısı olarak görev yaptığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu üssün ABD ordusunun bölgedeki askeri stratejisi ve lojistik faaliyetlerinde merkezi bir rol üstlendiği kaydedildi.