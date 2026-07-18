İran Ordusu: Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üsleri İHA'larla hedef alındı

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, yayımladığı açıklamada, "Saika Operasyonu"nun 14. aşaması kapsamında ABD'nin bölgedeki askeri tesislerine yönelik yeni İHA saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ordusuna ait stratejik varlıklar, komuta ve kontrol merkezleri, lojistik altyapılar ve hava savunma sistemlerini hedef alma amacıyla yürüttüğü operasyonlar kapsamında, birkaç saat önce düzenlenen saldırılarda Kuveyt'teki El-Adiri Kampı'ndaki mühimmat deposunun, Ali El-Salem Hava Üssü'ndeki karargâh binaları ile mühimmat depolarının ve Kuveyt'teki bazı köprülerin vurulduğu iddia edildi.

Bildiride, El-Adiri Kampı'nın ABD güçlerinin önemli destek ve yeniden konuşlanma merkezlerinden biri olduğu, Ali El-Salem Hava Üssü'nün ise Fars Körfezi'ndeki ABD hava operasyonlarının en büyük destek ve koordinasyon merkezlerinden biri olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre saldırıların devamında Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait yakıt depoları da İHA'larla hedef alındı.

İran Ordusu, El-Ezrak Hava Üssü'nün konumu, altyapısı, modern askeri teçhizatı ve ABD'nin yaptığı büyük yatırımlar nedeniyle Washington için Batı Asya'daki askeri operasyonlar ve bölgesel kontrol açısından kritik öneme sahip olduğunu savundu.

Bildirinin sonunda İran Ordusu, İran halkının onur ve fedakârlığının mirasçısı olduğunu vurgulayarak, İran milletinin iradesini sınamaya kalkışacak her gücün, silahlı kuvvetlerin ve İran halkının kararlı direnişiyle karşılaşacağını ifade etti.