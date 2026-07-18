  1. Siyaset
18 Tem 2026 19:35

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 2026 BRICS Zirvesi’ne katılacak

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 2026 BRICS Zirvesi’ne katılacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Hindistan'da dùzenlenecek BRICS Zirvesi’ne katılacağı belirtildi.

İranlı bir kaynağın Rus medya kuruluşu TASS’a yaptığı açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Eylül ayında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenecek olan BRICS Zirvesi’ne katılacak.

Söz konusu kaynağın Pezeşkiyan’ın zirveye katılımının kesinleştiğini belirttiği ifade edildi.

18. BRICS Zirvesi, 12-13 Eylül tarihlerinde Yeni Delhi’de gerçekleştirilecek. Hindistan’ın BRICS dönem başkanlığı; “Dayanıklılık, Yenilikçilik, İş Birliği ve Sürdürülebilirlik İçin Bir Platform Oluşturmak” teması altında yürütülüyor.

News ID 1937577

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler