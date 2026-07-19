ABD, İran’da inşaat halindeki nükleer santrale saldırdı: UAEA'dan ilk açıklama geldi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Darhovin bölgesinde inşaat halindeki bir nükleer santral alanına yönelik saldırı düzenlendiğine dair raporları incelediğini bildirdi.

“Tesiste nükleer madde bulunmuyor”

UAEA tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tesisin henüz inşaat aşamasında olduğu belirtildi. Ajans yetkililerinin tesise yaptığı son ziyarete atıfta bulunulan açıklamada, “Söz konusu sahada, son denetimimiz sırasında herhangi bir nükleer madde bulunmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Radyolojik risk öngörülmüyor”

UAEA, saldırıya ilişkin raporları değerlendirmeye devam ettiğini belirtirken, mevcut veriler ışığında olayın herhangi bir “radyolojik risk” oluşturduğuna dair bir işaret bulunmadığını kaydetti.

“Nükleer tesislerin çevresinde itidalli olunmalı”

Açıklamada ayrıca, bölgedeki gerilime vurgu yapılarak, “Nükleer enerji ile bağlantılı tüm tesislerin çevresinde askeri itidal sağlanması” çağrısında bulunuldu.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Darhovin nükleer enerji santrali sahasına saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, UAEA gözetimi kapsamında, barışçıl bir nükleer tesise saldırı düzenlenmesinin uluslararası hukuka karşı işlenmiş açık bir suç olduğu kaydedildi.

Darhovin (Karun) bölgesinde 300 megavat kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına Aralık 2022'de başlanmıştı.

Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.