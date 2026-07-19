İranlı Komutandan ABD’ye sert uyarı: Her türlü saldırganlığa yıkıcı karşılık veririz

İran Hatem'ül Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, yayımladığı mesajda, ulusal birlik ve silahlı kuvvetlerin caydırıcılığının korunmasının önemini vurguladı.

Tümgeneral Abdullahi'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Şehit liderin, İran İslam Cumhuriyeti’nin aziz şehitlerinin ve Direniş Cephesi şehitlerinin aydınlık yolunu sürdürerek, İslam Devrimi Lideri ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sayın Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’e bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.

Liderimizin, devrim ideallerinin korunması, kutsal birlik ve ulusal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik açık ve yol gösterici mesajını Silahlı Kuvvetler için temel ilke kabul edeceğimize; Silahlı Kuvvetler, halk ve üç erk içindeki fedakâr yetkililer arasındaki birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmek amacıyla tüm imkân ve kapasitemizi seferber edeceğimize söz veriyoruz. Bunun hedefi, İran halkının çıkarlarını, haklarını ve ulusal güvenliğini güvence altına almaktır.

Yüce Liderimizin emir ve talimatlarına bağlı kalarak, Büyük Şeytan olarak nitelendirdiğimiz, suç işleyen, anlaşmalarını bozan ve hilekâr ABD’ye de şunu hatırlatıyoruz: Her türlü açgözlülük, zorbalık, yayılmacılık ve vahşet, Silahlı Kuvvetlerimizin inançlı, cesur ve güçlü savaşçılarından kararlı ve yıkıcı bir karşılık görecektir. Böyle bir girişimin bedeli, ikinci ve üçüncü dayatılmış savaşlardan daha ağır olacaktır.

Ülkemizin savunma gücü, bir yandan İran’ın güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına kadar halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlam teminatıdır; diğer yandan ise ülke yöneticilerinin halkın refahı ve mutluluğu için hizmet etmesine imkân sağlayan bir zemindir.

Düşman cephesi, askeri alanda peş peşe aldığı yenilgilerin ardından şimdi de halk ile yöneticiler arasında ayrılık ve fitne çıkarmayı umut etmektedir. Çünkü ABD’nin başarısızlığı, ülke içindeki birlik ve dayanışmaya bağlıdır. Bu nedenle, düşmanın bu girişimini boşa çıkarmak ve onu umutsuzluğa sürüklemek için herkesin bu komplolara karşı kararlılıkla mücadele etmesi zorunludur.

Yüce Allah’ın yardımı, Hazreti Mehdi’nin inayeti ve liderimizin rehberliğiyle; şehit liderin uğurlanması sırasında milletimizin sergilediği benzeri görülmemiş tarihî birlik ve dayanışmayı tüm gücümüzle koruyacağız."