İran'ın Irak Büyükelçiliği: ABD'nin zorbalık dönemi sona erdi

İran'ın Irak Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz bu görüntü, çağımızın Firavunu'nun korkusunun bir yansımasıdır. Tarih defalarca göstermiştir ki savaş filleri ve gelişmiş silahlar, halkların inancı ve direnişi karşısında etkisiz kalmaktadır. ABD'nin zorbalık dönemi sona ermiştir ve her türlü saldırganlık, kararlı bir karşılıkla karşılanacaktır." ifadesini kullandı.