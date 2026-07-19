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19 Tem 2026 14:33

İran'ın Irak Büyükelçiliği: ABD'nin zorbalık dönemi sona erdi

İran'ın Irak Büyükelçiliği: ABD'nin zorbalık dönemi sona erdi

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "ABD'nin zorbalık dönemi sona erdi. Her türlü saldırganlık kararlı bir karşılık bulacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın Irak Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz bu görüntü, çağımızın Firavunu'nun korkusunun bir yansımasıdır. Tarih defalarca göstermiştir ki savaş filleri ve gelişmiş silahlar, halkların inancı ve direnişi karşısında etkisiz kalmaktadır. ABD'nin zorbalık dönemi sona ermiştir ve her türlü saldırganlık, kararlı bir karşılıkla karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

News ID 1937587

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