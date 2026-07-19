İran ve Irak Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Cumartesi akşamı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarının ardından yaşanan son bölgesel gelişmeleri, Washington'ın İslamabad Mutabakatı'nı defalarca ihlal etmesini ve İran'nın bu eylemlere verdiği yanıtı değerlendirdi.

Görüşmede Erakçi, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin köklü, stratejik ve iki halk arasındaki derin tarihî, kültürel, dinî bağlar ile ortak çıkarlara dayandığını belirtti.

Erakçi, bu değerli ilişkilerin bazı kişisel ve resmî nitelik taşımayan açıklamalardan etkilenmemesi gerektiğini vurgulayarak, İran'ın karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve Irak devleti ile halkıyla ilişkilerin daha da geliştirilmesine verdiği önemin altını çizdi.

Taraflar ayrıca, bölgede yaşanan son gelişmelerin güvenlik ve istikrar üzerindeki etkilerini ele alırken, gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi ve bölgesel barış ile güvenliğin korunması amacıyla ikili istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.