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18 Tem 2026 18:30

İran, ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülükleri askıya aldı

İran, ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülükleri askıya aldı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran'ın, ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, İslamabad Mutabakatına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’nin, mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal ettiğini ve tüm maddeleri askıya aldığını söyleyen Garibabadi, İran'ın da mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını ve uygulamadığını belirtti.

Garibabadi ayrıca, mevcut durumda ülkenin savunulmasına odaklandıklarını vurguladı.

ABD’nin, yine müzakere aşamasında saldırılarına başladığını aktaran Garibabadi, ABD’nin bir kez daha saldırgan tutumun bir sonuç getirmeyeceğini anladığını ve gerekli cevabı aldığını söyledi.


 

News ID 1937576

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