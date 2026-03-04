Özbekistan'dan İran'a başsağlığı

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney ve çok sayıda İran vatandaşının ABD ve İsrail saldırılarında şehit düşmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanı, Özbek mevkidaşına teşekkür ederken, kendisini son gelişmeler ve konut binaların, okulların, camiilerin, hastanelerin, acil yardım kuruluşlarının ve toplumsal hizmet kurumlarının hedef alınması da dahil ABD ve İsrail'in İran halkına karşı işledi suçlar hakkında bilgilendirdi.

Erakçi ayrıca, İran halkı, hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin ülkeyi savunma kararlılığına vurgu yaptı.