İran Dışişleri Bakanı ile Malezya Başbakanı telefonda görüştü

Görüşmede Başbakan Enver İbrahim, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybeden İran vatandaşları için İran devleti ve halkına taziyelerini iletti.

Malezya Başbakanı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırısını güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek, bu eylemin uluslararası hukuk ile ahlaki ilke ve kurallara aykırı olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Malezya’nın taziye mesajı ve İran’a yönelik saldırıların kınanmasına ilişkin tutumu için teşekkür etti. Erakçi, ABD ve İsrail’in İran halkına karşı işlediğini belirttiği suçlara değinerek, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tüm güçleriyle savunacağını vurguladı.