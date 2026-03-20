İran: Harg Adası’ndan petrol ihracatı kesintisiz sürüyor

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü, Harg Adası’ndaki güvenlik durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü, adada güvenliğin tamamen sağlandığını ve petrol ihracatının hiçbir sorun ve kesinti olmadan sürdüğünü belirtti.

Petrol sektöründe çalışan personelin gece gündüz görevlerini yerine getirdiğini ifade eden sözcü, özellikle Harg Adası ve petrol terminallerinde görev yapan çalışanların çabalarının takdire şayan olduğunu söyledi. Komisyonun, bu çalışanlara teşekkür ettiğini de dile getirdi.

Ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri’nin en yüksek savunma hazırlık seviyesinde bulunduğunu belirten sözcü, ülkeye yönelik herhangi bir saldırı veya “düşmanca eyleme” kararlı ve güçlü şekilde karşılık verileceğini ifade etti.