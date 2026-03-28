İran: Dubai’de Ukrayna’ya ait anti‑İHA sistemleri deposu hedef alındı

İran’ın Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü, Dubai’de ABD’li komutan ve askerlerin bulunduğu bazı gizli noktaların hedef alındığını ve bu saldırılarda ağır kayıplar verildiğini iddia etti.

Sözcü, aynı operasyon kapsamında ABD ordusuna destek amacıyla Dubai’de bulunduğu belirtilen ve Ukrayna’ya ait anti‑İHA (insansız hava araçlarına karşı savunma) sistemlerinin depolandığı bir tesisin de hedef alındığını ifade etti.

Açıklamaya göre, söz konusu depoda 21 Ukrayna vatandaşının bulunduğu ve tesisin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun hava‑uzay ve deniz kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen birleşik bir operasyonla imha edildiği bildirildi.

Depoda bulunduğu belirtilen Ukraynalı personelin akıbeti hakkında ise henüz kesin bir bilgi bulunmadığı, hayatını kaybetmiş olabileceklerinin değerlendirildiği ifade edildi