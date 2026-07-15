Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine yeni misilleme saldırıları

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, misilleme operasyonlarının devam ettiğini belirterek yayımladığı bildiride, Kuveyt'in Mina Abdullah bölgesinde bulunan ve ABD ordusunun Batı Asya'daki ana lojistik ve destek merkezi KJL üssünün ateşe verilerek imha edildiğini bildirdi.

Bildiride, ABD'nin önceki gece İran'ın güneyindeki bazı askeri noktaları ve kıyı bölgelerini seyir füzeleri ve savaş uçaklarıyla hedef aldığı belirtilerek, buna karşılık "Nasr-2 Operasyonu"nun dördüncü dalgası kapsamında söz konusu üssün vurulduğu ifade edildi. Ayrıca, ABD'nin saldırıları sona erene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağı belirtildi.

Aynı zamanda, "Bölgenin petrol ve doğal gaz ihracatı ya herkes için olacak ya da hiç kimse için" mesajı verildi.

Devrim Muhafızları'nın ikinci bildirisinde ise Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu'na ait komuta merkezi, askeri teçhizat depoları ve yakıt tesislerinin "Nasr-2 Operasyonu"nun beşinci dalgasında imha edildiği ifade edildi.

Bildiride, ABD'nin Hint Okyanusu'nda deniz yollarını kapatarak bölgenin petrol ve doğal gaz ihracatını engellediği belirtirken, buna karşılık ABD ve müttefiklerinin enerji ihracatını sağlayan diğer güzergâhların da hedef alınabileceği uyarısında bulunuldu.

Devrim Muhafızları, Ürdün halkına hitaben yayımladığı ayrı bir bildiride ise Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü'nün hedef alındığını açıkladı. Açıklamada, ABD'ye ait F-15, F-16 ve F-35 savaş uçaklarının hangarları ile çok sayıda MQ-9 stratejik İHA'nın imha edildiği ifade edildi.

Ürdün halkına, ABD askerî varlığının ülkeden çıkarılması çağrısı yapılan bildiride, Amerikan üslerinin İsrail ve ABD'nin bölgedeki saldırılarında kullanıldığı açıklandı.

Devrim Muhafızları'nın Kuveyt halkına yönelik yayımladığı bir diğer bildiride ise ABD'nin Kuveyt'teki uydu haberleşme merkezi, füze ve hava savunma radarları, Patriot hava savunma sistemi, askerî lojistik tesisleri ve HIMARS füze rampalarının füze ve İHA saldırılarıyla vurularak imha edildiği belirtildi.

Bildiride, Kuveyt halkına ABD askerî varlığını ülkeden çıkarmaları çağrısı yapılırken, operasyonların yalnızca ABD güçlerini hedef aldığı ve Kuveyt halkıyla herhangi bir düşmanlık taşınmadığı ifade edildi. Ayrıca, ABD üslerinin bölgedeki saldırılar için kullanıldığı ifade edilerek, Amerikan kurumlarına karşı protesto ve direniş çağrısında bulunuldu.