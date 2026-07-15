İran’dan ABD’ye sert uyarı: Taahhütler ihlal edilirse karşılıklı önlem alınır

Bekayi, her türlü mutabakatın karşılıklı hak ve yükümlülüklerden oluştuğunu vurguladı ve “Taahhüt karşılığı taahhüt ilkesi uyarınca, İran, karşı tarafın bağlı kaldığı sürece kendi yükümlülüklerini yerine getirmeyi esas alır” dedi.

Karşı tarafın anlaşma sürecinin başından itibaren taahhütlerine uymadığını ve mutabakatı ihlal ettiğini belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

“Karşı taraf taahhütlerini ihlal ettiği her noktada, İran da gerekli gördüğü durumlarda karşılıklı olarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina etmiştir. Bu yaklaşım, gelecekteki faaliyetlerimizin de temel prensibi olmaya devam edecektir.”

Sözcü ayrıca, anlaşmanın niteliği ne olursa olsun, temel meselenin karşılıklı sorumluluklar üzerine kurulu olduğu ve bu dengenin bozulması halinde İran’ın taviz vermeyeceği mesajını verdi.