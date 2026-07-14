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14 Tem 2026 21:56

Yemen: Suudi Arabistan'ın İHA'sını düşürdük

Yemen: Suudi Arabistan'ın İHA'sını düşürdük

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Beyda kentinde Suudi Arabistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

Arap medyasına göre; Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün şafak vaktinde Yemen’in merkezindeki Al Bayda vilayeti üzerinde uçan bir Suudi Arabistan İHA’sının düşürüldüğünü duyurdu.

"Wing Loong 2 İHA’sı düşürüldü"

Yahya Seri yaptığı açıklamada, “Allah’ın izniyle, Yemen Silahlı Kuvvetleri, düşman Suudi Arabistan’a ait bir adet ‘Wing Loong 2’ tipi keşif İHA’sını, bugün şafak vaktinde Al Bayda vilayeti hava sahasında, düşmanca görevini icra ettiği sırada imha etmiştir. Söz konusu İHA, uygun mühimmat ve silahlarla hedef alınarak düşürülmüştür” dedi.

"Egemenliğimizi korumaya hazırız"

Yahya Seri, Yemen’in hava sahasına ve egemenliğine yönelik her türlü ihlale karşı tam teyakkuzda olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Yemen Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin hava sahasını ve egemenliğini ihlal edecek her türlü eyleme karşı teyakkuz halindedir ve her an müdahaleye hazırdır.”

"Saldırılara sessiz kalmayacağız"

Seri, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, Allah’a tevekkül ederek, hiçbir saldırı karşısında eli kolu bağlı kalmayacak ve her türlü saldırıya karşı duracaktır” diye konuştu.

News ID 1937525

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