İran ABD’yi yıktı

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 14. Dünya Oturarak Voleybol Şampiyonası'nın altıncı gününde İran erkek milli takımı, çeyrek final mücadelesinde ABD'yi yendi. Turnuvadaki beşinci üst üste galibiyetini alan İran, yarı finale adını yazdırdı.

İran takımı, setleri 25-21, 25-15 ve 25-16 kazanarak rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Turnuvaya damga vuran İran ekibi, sergilediği üstün performansla şampiyonluk yolunda en büyük favorilerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.



Sıradaki rakip Kazakistan



Bu ezici galibiyetin ardından yarı final biletini alan İranlı voleybolcular, yarı final mücadelesinde Kazakistan ile karşı karşıya gelecek.