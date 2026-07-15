İran Ordusu: Bölgedeki ABD üsleri İHA'larla hedef alındı

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan bildiride, İran Ordusu'nun ABD'nin bölgedeki üslerine yönelik yoğun İHA saldırılarının devamı kapsamında, Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü'nde bulunan F/A-18 savaş uçaklarının konuşlandığı alan, personel konaklama binası ve ABD ordusuna ait büyük ekipman hangarının imha tipi insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Bildiride, İran ordusunun askerlerinin, "şehit devrim liderinin stratejik mesajını" hayata geçireceği belirtilerek, "Vur-kaç dönemi sona ermiştir. Bu ülkenin toprağına, kara sularına ve hava sahasına yönelik hiçbir saldırı cevapsız ve bedelsiz kalmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin ateşkesi ihlal ettiği ve İran'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediği belirtilerek, İran ordusunun bu süreçte ABD'nin bölgedeki üs ve merkezlerine yönelik altı aşamalı İHA operasyonu gerçekleştirdiği, "Saika Operasyonu"nun ise nihai zafere ulaşıncaya kadar devam edeceği ifade edildi.