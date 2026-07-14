Ayetullah Seyyid Mustafa Hameney: Sabır, intikamla çelişmez

Şehit Lider'in büyük oğlu Ayetullah Seyyid Mustafa Hüseyni Hameney, Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen anma töreninde bir konuşma yaptı.

"Sabır, hedefe ilerlemeye devam etmektir"

Ayetullah Seyyid Mustafa Hamaney, Bakara Suresi 156. ayetine atıfta bulunarak, "Sabır, bu büyük musibeti, doğru yolumuzdan sapmadan ve nihai hedefe ulaşana dek kararlılıkla yürümeye devam edeceğimiz bir şekilde göğüslemektir" dedi.

"Şer odaklarından hesap sorulacaktır"

Konuşmasının en dikkat çeken kısmında, sabrın eylemsizlik anlamına gelmediğini vurgulayan Ayetullah Hameney, şunları kaydetti:

"Bu büyük acıya sabretmemiz, bu menfur cinayetin arkasındaki dünya şer odaklarından intikam alınması ve onlarla mücadele edilmesi gerçeğiyle asla çelişmemektedir."

"Cenaze törenleri toplumsal birliğin tecellisidir"

Geçtiğimiz hafta düzenlenen cenaze törenlerine değinen Ayetullah Hameney, halkın yoğun katılımını "birliğin bir tecellisi" olarak nitelendirdi. Yaklaşık 50 yıldır İslam'ın arzuladığı tevhid anlayışının toplumda kök saldığını belirten Ayetullah Hameney, "İmamı 'Allah’tan olan' bir toplum, onun liderliğinde göklere yükselir ve manevi bir yükseliş yaşar" dedi.

"İslam Devrimi Lideri’nden İran halkına teşekkür mesajı"

Ayetullah Seyyid Mustafa Hüseyni Hameney, konuşmasının sonunda, İslam Devrimi Lideri'nin Şehit Ayetullah Hameney’in cenaze törenlerine katılan halka teşekkür mesajını iletti:

“İslam Devrimi Lideri tarafından görevlendirildim; bu eşsiz, görkemli ve tarihi 'diriliş' tablosunu oluşturan halkımıza, şükranlarımı sunuyorum. İran halkı, sadakati ve basiretiyle düşmana ağır bir darbe indirmiştir”

