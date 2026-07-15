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15 Tem 2026 11:34

İranlı yetkiliden ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik tutumunu eleştiri

İranlı yetkiliden ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik tutumunu eleştiri

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi ülkeleri yaptırım, vize iptali ve siyasi baskıyla tehdit ederek mahkemeyle iş birliğini engellemeye çalıştığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik tutumunu eleştirdi.

Garibabadi, Washington yönetiminin ABD ve İsrailli yetkilileri ile askeri yetkilileri korumak amacıyla UCM'ye taraf devletleri yaptırım, vize iptali ve siyasi baskıyla tehdit ettiğini ifade etti.

İranlı yetkili, bu baskıların amacının ülkelerin mahkemeyle iş birliğini durdurmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Garibabadi paylaşımında, "Bu, adaletin ABD ve Siyonist sanıklara ulaşmasını engellemeye yönelik açık bir şantaj ve yıldırma girişimidir." ifadelerini kullandı.

News ID 1937532

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