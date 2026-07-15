İran’ın ilk yerli radar uydusu çok yakında tanıtılacak

İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, bugün düzenlediği basın toplantısında, uzay projeleri hakkında bilgi verdi.

Salariye, ülkenin uzay stratejileri kapsamında kritik bir gelişmeyi paylaşarak, İran’ın ilk yerli radar uydusunun çok yakında kamuoyuna tanıtılacağını açıkladı.

Hasan Salariye, ülkenin yerli uydu projelerinde gelinen son aşamayı değerlendirerek; “Nahid-2”, “Nahid-3”, “Şehit Süleymani” uydu kümesi ile “Pars-2” ve “Pars-3” gözlem uyduları projelerinde önemli mesafe katettiklerini duyurdu.

Uydu görüntülerinin işlenmesinde yapay zeka teknolojilerinin kullanımının stratejik önemine dikkat çeken Salariye, şunları kaydetti:

“Uydu görüntülerinin yapay zeka ile analizi, uzay verilerinin ekonomik değerini misliyle artırıyor. Bu teknoloji; tarım, su kaynakları yönetimi, çevre koruma, arazi izleme ve kriz yönetimi gibi kritik alanlarda verimliliği artırmada kilit bir rol oynamaktadır.”

