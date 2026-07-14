Hürmüz'ün kapatılması planı 15 yıl önce Şehit Lider tarafından hazırlandı

İran'ın Şehit Devrim Lideri Ayetullah Hamaney'in eski danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Safevi, 2010 yılında doğrudan liderin talimatıyla Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yönelik kapsamlı bir plan hazırlandığını ve bu planın bugün uygulanmakta olduğunu açıkladı.

Safevi, programa göre planın üç ay yerine bir ay içinde tamamlandığını ve 10-15 sayfalık metnin Genelkurmay Başkanlığı'na iletildiğini belirtti. Safevi, bugün bölgede yaşanan gelişmelerin "o 15 yıllık planın bir parçası" olduğunu ifade etti.

İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı için yasa hazırlığı

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı ile ilgili Güvenliğini ve Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik Stratejik Eylem Yasa Tasarısı’nın Meclis’e sunulduğunu belirterek, “Dün gece, Amerikan insansız hava araçlarının imha edilmesiyle eş zamanlı olarak, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’nin Güvenliğini ve Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik Stratejik Eylem Yasa Tasarısı’ meclisin açık oturumunda sunuldu. Bu ilk adımdır. Sonraki adımlar düşmanlarımızın uykusunu kaçıracaktır.” dedi.