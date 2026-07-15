Pezeşkiyan’dan Trump'ın açıklamalarına tepki: Nezaket dışı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şehit Devrim Lideri için Tahran'daki Musalla'da düzenlenen anma töreni kapsamında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın son ifadelerine tepki gösterdi.

Pezeşkiyan, ABD Başkanı'nın açıklamalarını "nezaket dışı" olarak nitelendirerek, "Bu tür ifadeler, onları dile getirenlerin seviyesini yansıtır ve İran'ın aynı üslupla karşılık vermesini gerektirmez." dedi.

Pezeşkiyan, ülkeyi parçalamayı amaçlayanların hedeflerine ulaşamadığını belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti, inancı ve ilkeleri doğrultusunda vatanın her karış toprağını savunacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, ulusal birlik ve dayanışmanın önemine de dikkat çekerek, ülkenin yoluna devam edebilmesi için ilk şartın iç birlik ve bütünlüğün korunması olduğunu söyledi.