İran: Bampur saldırısına uygun zamanda kararlı karşılık verilecek

ABD ordusu bugün sabaha karşı 13 füze fırlatarak İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Bampur ilçesindeki İran Ordusu Kara Kuvvetleri'ne ait bir kışlanın koğuşlarını ve personel lojmanlarını hedef aldı.

Açıklamada, saldırıda askerlerin koğuşları, misafirhane ve nöbet noktalarının hedef alındığı, saldırının mümkün olan en yüksek can kaybını vermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Buna rağmen, pasif savunma tedbirleri ve önceden alınan güvenlik önlemleri sayesinde can kaybının daha fazla artmasının önüne geçildiği ifade edildi.

Saldırıda, İranşehr 388. Tugayı'nda görev yapan 7 asker şehit oldu, çok sayıda personel de yaralandı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

İran Kara Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, saldırıyı kınayarak şehit olan askerlerin ailelerine, silah arkadaşlarına ve İran halkına başsağlığı diledi.

Açıklamada, İran'ın sınır güvenliğinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu saldırıda hayatını kaybeden şehitlerin kanının intikamı kesin ve yakındır. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Allah'ın yardımı ve diğer silahlı kuvvetlerin desteğiyle, ABD'nin bu saldırgan eylemine uygun zamanda kararlı bir karşılık verecektir."