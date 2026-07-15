Erakçi'den Katar'a taziye ziyareti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Katar yetkilileriyle bir araya gelmek ve ülkenin eski Emiri’nin vefatı dolayısıyla taziye dileklerini iletmek üzere Doha’ya gitti.



Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan resmi açıklamada, Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife el-Sani’nin , 12 Temmuz Pazar sabahı 74 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.