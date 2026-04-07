Yahudi cemaati temsilcisi sinagoga yapılan saldırıyı kınadı

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İslam Şura Meclisi'ndeki Yahudi cemaati temsilcisi Humayun Sameh Necefabadi, Amerikan-Siyonist düşmanın Yahudi sinagog binasına zarar verme ve yıkma eylemine ilişkin olarak şunları söyledi: "Bu eylem, tüm dinlere karşı olduklarını ve hangi suçu işlediklerine aldırmadıklarını gösteriyor."

Necefabadi,"İsrail ve Amerikan rejimleri, İran Yahudi cemaatinin tutumunun İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumuyla tamamen aynı olduğunu ve ikisi arasında hiçbir fark olmadığını biliyor."dedi.

Necefabadi şu açıklamalarda bulundu:

Bu rejimlerin anti-Siyonist bakış açımızla olan aşinalığıyla, ne yazık ki dini mekanlarımıza kendi komplekslerini yerleştirdiler. Bu mekanlar hem tarihsel hem de dini açıdan özel bir öneme sahiptir. Bu eylem, İran Yahudi cemaati arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Yine de, ne kadar baskı uygulanırsa uygulansın, İsrail ve Amerika'ya karşı tutumumuz İslam Devrimi Lideri'nin tutumuyla aynıdır."

Bu yerlerde, bizim için çok değerli olan bir dizi Tevrat el yazması da vardı. Şu anda bir grup insan enkaz altından Tevrat el yazmalarını kurtarmaya çalışıyor, ancak bu eylem her açıdan insanlıktan ve ahlaktan uzaktır.

Bildiğiniz gibi, savaşlarda, hatta Siyonist rejimin savaşlarında bile, Müslüman camilerine ve Hristiyan dini mekanlarına çok fazla zarar verildi ve şimdi sıra Yahudilerde.

Her zaman söylediğimiz gibi, Siyonist rejim sadece Yahudiliği sömüren ve kendi hedeflerini ilerletmek için Yahudiliği kullanan bir rejimdir, oysa bu rejim din dışı bir rejimdir ve hatta Yahudi karşıtı olarak kabul edilir.

Bu eylemi şidetle kınıyoruz ve bu savaşın en kısa sürede İslam Cumhuriyeti lehine sona ermesini umuyoruz.