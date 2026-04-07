İranlı sanatçıdan Trump'a karşı müzikli protesto (+video)

İranlı müzisyen Ali Gamseri, Demavend Enerji Santrali önünde tek başına eylem yaparak ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini protesto etti.
Trump, diplomatik bir anlaşma sağlanmaması halinde İran’ı, elektrik santrallerini hedef almakla tehdit etmişti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘İran'ın elektrik şebekelerine saldırı’ tehditlerini hayata geçirmesi halinde ‘bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının geri dönüşü olmayan şekilde yok edileceğini’ bildirdi.
