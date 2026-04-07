İran'ın yeni füze fırlatma rampası dervrede (+video)

Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan son açıklamada, “Gerçek Vaat-4” operasyonunun 99. dalgasının ikinci aşamasının başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, operasyonda ilk kez çift tabanlı fırlatma rampasından Hayberşeken füzlelerinin ateşlendiği belirtildi.

Misilleme operasyonunda, işgal altındaki toprakların iç kesimlerinde bulunan “Rishon Lezion ve Petah Tikva” ile Necef çölündeki “Beerşeba, Dimona, Arad, Kiryat Gat ve Ofakim”de 30'dan fazla nokta ve Tel Aviv kentinde yaklaşık 10 nokta hedef alındı.

Açıklamada, "İsrail hedeflerine yönelik karşı saldırılar daha da ağırlaşacak ve İran'a yönelik işlenen iğrenç suçların ardından tüm Siyonist sanayi, altyapı ve askeri noktalar hedef alınacaktır. İşgal altındaki topraklarda yaşayanlar bu bölgelerden uzak durmalıdır." ifadelerine yer verildi.

