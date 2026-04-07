Alman Yahudi derneğinden Tahran'da sinagogu hedef alan ABD-İsrail'e sert tepki

Almanya'daki "Orta Doğu'da Adil Barış İçin Yahudi Sesi" adlı dernek, Tahran'da bir sinagogu hedef alan ABD-Siyonist rejime sert tepki gösterdi.

Dernek, sosyal medya platformu X'te şu mesajı yayınladı: "Tahran'daki bir sinagog saldırı sonucu ağır hasar gördü.

Almanya'daki Yahudilerin Merkez Konseyi de bu olayı kınayacak mı?”

ABD ve İsrail bu sabah Tahran'da bir sinagogu hedef alan saldırı düzenledi.

Şark gazetesi haberinde, "İlk bilgilere göre, Rafi-Nia Sinagogu bu sabahki saldırılarda tamamen yıkıldı" ifadesine yer verdi.

