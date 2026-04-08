  1. Dünya
  2. Avrupa
8 Nis 2026 16:51

Kremlin, ABD ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasından memnun

Kremlin, ABD ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasından memnun

Ortadoğu'da ABD, İsrail ve İran arasında 40. gününe yaklaşan savaşta Washington ve Tahran arasında varılan mutabakat sonucu ateşkes kararı alınması, Rusya'yı memnun etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ve İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

-Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

-Kremlin, en başından beri Ortadoğu'daki gerilimin bir an önce diplomatik kanallara aktarılması gerektiğini savunuyor.

-Moskova, öngörülebilir gelecekte ABD'li müzakerecilerin Ukrayna konusundaki üçlü görüşmelere katılmak için daha fazla imkana sahip olacağını umuyor

-Ukrayna ve İran'daki çözüm süreçleri birbirine yalnızca dolaylı yoldan bağlı.

ABD, İran ve İsrail arasındaki savaş yoğun bir şekilde 40. güne girerken, dün akşam ABD ve İran, Pakistan'ın arabuluculuğunda 15 günlük ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

News ID 1935828

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha