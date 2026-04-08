Kremlin, ABD ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasından memnun

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ve İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

-Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

-Kremlin, en başından beri Ortadoğu'daki gerilimin bir an önce diplomatik kanallara aktarılması gerektiğini savunuyor.

-Moskova, öngörülebilir gelecekte ABD'li müzakerecilerin Ukrayna konusundaki üçlü görüşmelere katılmak için daha fazla imkana sahip olacağını umuyor

-Ukrayna ve İran'daki çözüm süreçleri birbirine yalnızca dolaylı yoldan bağlı.

ABD, İran ve İsrail arasındaki savaş yoğun bir şekilde 40. güne girerken, dün akşam ABD ve İran, Pakistan'ın arabuluculuğunda 15 günlük ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.