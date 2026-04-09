Devrim Lideri’nden mesaj: Halkın meydanlardaki varlığı sürmeli

İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, Devrim Lideri’nin şehadetinin kırkıncı günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, halkın son 40 gündür meydanlarda gösterdiği varlığın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, mesajının devamında İran halkının son kırk günde sergilediği direnişe dikkat çekerek, “Bugün ve üçüncü kutsal savunma destanının bu aşamasına kadar gelinen noktada, cesaretle söyleyebiliriz ki kahraman İran milleti bu meydanın kesin galibi olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamaney, askeri çatışmaların sahada geçici olarak durması ihtimaline değinerek, böyle bir durumda halkın sorumluluğunun daha da arttığını belirtti. Halkın meydanlarda, mahallelerde ve camilerde varlığını sürdürmesinin önemine vurgu yapan Hamaney, bu toplumsal varlığın müzakerelerin sonucunu da etkileyebileceğini kaydetti.

“Güçlü İran” hedefine ulaşmak için halkın son kırk günde gösterdiği katılım ve dayanışmanın devam etmesi gerektiğini belirten Ayetullah Hamaney, düşmanla müzakerelerin başlamasının halkın meydanlardaki varlığının gereksiz olduğu anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Mesajında, Hz.İmam Mehdi’ye de atıfta bulunan Ayetullah Hamaney, düşmana karşı hem müzakere masasında hem de sahada kesin bir başarı için dua ettiklerini dile getirdi.

Ayetullah Hamaney, İran’ın savaş istemediğini ancak meşru haklarından da vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, bu süreçte Direniş Ekseni’nin bütünlüğünün dikkate alındığını belirtti. Devrim Lideri ayrıca, saldırganların yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını ifade ederek, verilen zararların tazmin edilmesi, şehitlerin kan bedeli ve yaralıların haklarının talep edileceğini söyledi. Mesajda ayrıca Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin yeni bir aşamaya taşınacağı vurgulandı.

Ayetullah Hamaney, İran’ın güney komşularına da seslenerek bölgede yaşanan gelişmeleri “bir mucize” olarak nitelendirdi ve bu sürecin doğru anlaşılması gerektiğini belirtti. Komşu ülkelere, büyük güçlerin vaatlerine karşı temkinli olmaları çağrısında bulunan İslam Devrimi Lideri, gerçek kardeşliğin ancak dış güçlerden uzak durulmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Mesajın son bölümünde ise bilgi akışına ve medyanın etkisine değinen Ayetullah Hamaney, düşman tarafından desteklenen ya da onlarla aynı çizgide hareket eden medya kuruluşlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bu tür kaynakların İran halkının çıkarlarını gözetmediğini belirten Ayetullah Hamaney, bu nedenle söz konusu yayınlara karşı ya tamamen uzak durulması ya da büyük bir şüpheyle yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.