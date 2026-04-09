Cumhurbaşkanı Pezeşkian: İran milleti son kırk günde güç dengesini değiştirdi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Devrim Lideri Ayetullah Şehit Seyyid Ali Hamaney’in ve bir grup üst düzey komutanın şehadetinin kırkıncı günü dolayısıyla yayımladığı kapsamlı mesajda, İran halkının son kırk günde sergilediği direnişi “tarihi bir savunma” olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, ateşkes için İran’ın şartlarının kabul edilmesini, kırk gün boyunca milletin ödediği bedellerin ve kahramanca duruşun bir sonucu olarak değerlendirdi. Bu gelişmeyi, “İran milletinin iradesini düşmana kabul ettirmesi” şeklinde tanımladı.

Cumhurbaşkanı, mesajında düşman saldırılarının sadece askeri bir çatışmadan ibaret olmadığını; hayati altyapılar, bilimsel merkezler, sağlık tesisleri ve tarihi mirasa yönelik geniş çaplı bir saldırı olduğunu vurguladı. Bu çerçevede, hedef alınanın aslında “bizzat İran” olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, bugünkü direnişin ulusal onur ve tarihsel kimliğin korunması anlamına geldiğini belirtti.

Pezeşkiyan, son kırk günde devlet yapısının farklı unsurlarının uyumlu biçimde hareket ettiğini belirterek üç temel unsuru öne çıkardı:

Silahlı Kuvvetlerin kırk günlük savunma dirayeti,

Toplumun tüm siyasi ve dini çeşitliliğine rağmen gösterdiği sosyal birlik,

Hükümetin hizmet sunumunda kesinti yaşatmamak için sahada kalması.

Cumhurbaşkanı, hükümetin bu süreçte temel gıda, ilaç ve yakıt tedarik zincirini aksatmadığını, aynı zamanda aktif diplomasiyle dünyanın dikkatini saldırılara çekerek İran’ın sesini duyurduğunu belirtti.

Mesajın sonunda Pezeşkiyan, ateşkes kararına ilişkin devletin yaklaşımını açıklayarak bu kararın tüm kurumların mutabakatıyla ve Liderlik makamının onayıyla alındığını ifade etti. Ateşkesin “zayıflık değil, elde edilen sahadaki kazanımları koruma ve uzun vadede milletin çıkarlarını güvence altına alma stratejisi” olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, İran’ın artık “gücünü savaşla değil, adil bir barışla pekiştiren bir yaklaşım” izlediğini ve ulusal birliğin sürmesi halinde daha güçlü bir geleceğin inşa edileceğini vurguladı.