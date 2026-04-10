Pezeşkiyan: İran’ın ateşkesi kabul etmesi bölgesel istikrara katkı sağlıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler ve ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, İran’a yönelik askeri saldırıların durdurulması yönünde çaba gösteren dost ve komşu ülkelere teşekkür ederek, özellikle Türkiye’nin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayan tutumundan ve Türk halkının İran halkıyla gösterdiği dayanışmadan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD’nin diplomasiye ihanet ederek önceki iki müzakere turu sırasında İran’a saldırı düzenlediğini hatırlatarak, buna rağmen İran’ın sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve komşu ile dost ülkelerin savaşın durdurulması ve ateşkes sağlanması yönündeki taleplerini kabul ettiğini belirtti.

Savaşın tüm cephelerde sona ermesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, özellikle Lübnan’da devam eden çatışmalara dikkat çekerek, İsrail’in bölgedeki gerilimi tırmandırdığını söyledi. Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin birlik içinde hareket ederek İsrail’in savaş politikalarına ve bölgesel istikrarı tehdit eden adımlarına karşı durması gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan ayrıca uluslararası toplum ve İslam ülkelerinin, ABD ve İsrail’i bölge ülkelerine yönelik saldırı ve ihlalleri durdurmaları için baskı altına alması gerektiğini dile getirdi. İran’ın ateşkesi kabul etmesinin bölgesel istikrarı korumayı ve çatışmaların genişlemesini önlemeyi amaçladığını belirten Pezeşkian, bu sürecin devamının karşı tarafın taahhütlerine gerçek anlamda bağlı kalmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise görüşmede İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney ile İran hükümeti ve halkı için başarı, onur ve esenlik dileklerini iletti. Erdoğan, hayatını kaybeden İran vatandaşları için taziyelerini sunarken yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye devletinin ve halkının İran ile dayanışma içinde olduğunu belirten Erdoğan, savaşın durmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye’nin bölgedeki dost ülkelerle iş birliği içinde çalışarak savaşın kalıcı biçimde sona ermesi ve bölgede sürdürülebilir güvenliğin sağlanması için çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Görüşmede İsrail’in uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirilen saldırıları da gündeme geldi. Pezeşkiyan, İsrail’in bölge ülkelerine yönelik saldırı ve ihlallerinden dolayı hesap vermesi gerektiğini belirterek, uluslararası müzakere mekanizmalarının azami düzeyde kullanılması gerektiğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail’in eylemleriyle müzakere sürecini sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.