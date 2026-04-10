Düşmanların planları boşa çıktı

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi, İran’ın askeri, istihbarat ve bilimsel kapasitesine dikkat çekerek, düşman ülkeler ve dünya genelindeki askeri çevrelerin, “devrim liderlerinin onurlu ve güçlü olduğunu” kabul etmek zorunda kaldığını söyledi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İran’ın artık güçlü istihbarat ve askeri kapasitesiyle sahada yer aldığını ve savaşın yalnızca askeri alanda değil, aynı zamanda müzakere alanına da taşındığını ifade etti.

Düşmanların uluslararası bir ittifak oluşturarak İran’a karşı uranyum kaçırma, ayrılıkçı grupları kullanma ve deniz gücünü gösterme gibi yöntemlerle İslam sistemini tehdit etmek istediğini ancak başarısız olduğunu belirten Hüccetül İslam Hac Aliekberi, iki büyük düşman savaş gemisinden birinin “görünmez bir darbe” ile zor durumda kaldığını ve geri dönmek zorunda kaldığını, diğerinin ise korku nedeniyle İran’dan uzaklaştığını ifade etti.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, düşmanların İran’da iç karışıklık ve isyan çıkarma planlarının da başarısız olduğunu, buna karşın ABD’de milyonlarca kişinin “Trump’a karşı” protesto gösterileri yaptığını söyledi.

Psikolojik savaş ve propaganda alanında da düşmanların başarısız olduğunu, tehditlerinin dünya çapında alay konusu hâline geldiğini ifade eden Tahran Cuma Hatibi, İran sisteminin sahada sürekli hazır ve uyanık bir liderliğe sahip olduğunu vurgulayarak, sahadaki güçlerin savaş durumundan geri çekilmediğini ve halkın da alanları terk etmeyeceğini söyledi.